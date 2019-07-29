Экономика

ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбереженияТАСС 04:19

Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал
: большинство россиян (59%) считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок.
Коммерсантъ04:43

Подробнее о событии

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к расходам и кредитам

Московский Комсомолец06:44

Тренд на экономию: россияне отложили крупные покупки и кредиты на потом

Телеканал 360°05:24

Россияне считают, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов

News.ru03:53

ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения

ТАСС04:19

Опрос показал неготовность россиян к крупным тратам

Rambler News Service03:55

Большинство россиян считают, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов

Коммерсантъ04:43

Большинство россиян считает, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов - опрос

Интерфакс - Россия03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года

Обновлено в 10:55
Происшествия

Полиция нашла ножи и молотки у участников протестов в центре Москвы

Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Авто

Volkswagen Amarok подорожал в России

Обновлено в 03:48
Футбол

Армянский «Арарат» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы

Футболисты ереванского «Арарата» в ответном матче второго раунда Лиги Европы переиграли «Линкольн» из Гибралтара.
Обновлено в 13:42
Футбол

Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»

Общая стоимость трансфера полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн, сообщает РБК.
Обновлено в 10:35
Хоккей

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Кунитц завершил карьеру

Обновлено в 09:39
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Политика

Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером

Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Пожар в Самаре распространился на восемь домов

Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Энергетика

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

В ответ Небензя призвал "секретариат ООН и специализированные агентства организации не спешить опубликовывать непроверенную информацию".
Обновлено в 13:17
Экономика

Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»

Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Авто

УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП

Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 10:05
Экономика

МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое

С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Политика

Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме

Россия решила не участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, приняв во внимание формат проведения встречи.
Обновлено в 13:25
Кино

Вышел трейлер пятого сезона «Острых козырьков»

Обновлено в 10:13
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Индия передумала закупать беспилотники США из-за ПВО Ирана

Обновлено вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Меган Маркл посоветовали не спешить с рождением второго ребенка

Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Американский генерал заявил о «недостаточном сдерживании» России

Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США уже оказывает сдерживающий эффект на Россию, однако этого недостаточно, считает генерал Джон Хайтен.
Обновлено в 11:39
Общество

В потребительскую корзину свердловчан добавили молока и убавили хлеба

Свердловское заксобрание внесло изменения в потребительскую корзину жителя региона.
Обновлено в 04:44
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Общество

В трёх регионах Сибири ввели режим ЧС из-за пожаров

Замглавы МЧС Александр Чуприян ранее сообщал, что пожарами охвачены уже почти три миллиона гектаров леса.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами

Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Наука

Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием

Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

Обновлено в 03:20
Футбол

Два российских игрока вошли в список перспективных футболистов УЕФА

В список вошли два российских футболиста - полузащитник ЦСКА Иван Обляков и голкипер "Краснодара" Матвей Сафронов.
Обновлено в 10:23
Главное