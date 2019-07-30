Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбереженияТАСС 04:19
Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
Остается стабильным процент граждан России, ориентированных на сберегательное поведение — 68% респондентов, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Московский Комсомолец06:44
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