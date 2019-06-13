Общество

ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиянРБК 01:19

Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости». Все выпуски мультсериала смотрели 80% россиян, 18% опрошенных видели только некоторые эпизоды.
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Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В этом году исполняется 50 лет с выпуска первой серии "Ну, погоди!".
РИА Новостивчера в 20:08

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ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

РБК01:19

«Ну, погоди!» возглавил топ‐3 любимых мультфильмов россиян

Телеканал 360°вчера в 23:35

Россияне рассказали, какие мультфильмы предпочитают их дети

РИА Новостивчера в 20:57

Россияне назвали самые любимые мультфильмы

Известиявчера в 21:06

Россияне выбрали лучший мультфильм

Lenta.ruвчера в 20:53

Названы любимые мультфильмы россиян

Газета.Ruвчера в 20:27

Стали известны любимые мультфильмы россиян

RT на русскомвчера в 22:23
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Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

Обновлено в 05:43
Технологии

Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Обновлено в 06:44
Политика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Технологии

«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»

"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество

В Омской области ожидаются заморозки

Дачников предупреждают о необходимости позаботиться о посадках.
Обновлено в 05:50
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию

Обновлено в 06:10
Энергетика

Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили

Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Воронеже внедорожник за пять минут устроил два ДТП с шестью машинами

Обновлено в 07:14
Происшествия

СК возбудил дело по факту похищения ребенка в Челябинске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения пятилетнего ребенка его собственным отцом в Челябинске.
Обновлено в 03:51
Политика

Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США

В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 05:58
Экономика

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор

Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Кино

Фильм «Сторож» выйдет одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске»

В мае 2018 года на «Кинопоиске» появился раздел «Онлайн», в котором собрана библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов.
Обновлено в 06:25
Футбол

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Обновлено в 06:37
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке

Обновлено в 03:20
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено 11 июня в 10:15
Происшествия

Кокорин попросил суд о справедливости

Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Экономика

Курс доллара поднимется до 90 рублей

С 15%-й вероятностью по национальной валюте ударит риск значительного роста в сегменте розничного кредитования в рублях.
Обновлено в 02:44
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Общество

Скончался советник губернатора Петербурга, экс-глава Водоканала

В последние годы Кармазинов был спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга, а затем, с декабря 2018 года, — советником губернатора на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала подписчикам о депрессии

Подписчики попытались вытянуть главную сваху России из депрессии, поддержав ее теплыми словами и поделившись некоторыми советами, касающимися такого состояния.
Обновлено в 04:25
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Политика

Путин: Россия восстановит отношения с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "МИР" заявил, что Москва восстановит отношения с Киевом.
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
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