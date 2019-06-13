Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиянРБК 01:19
Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости». Все выпуски мультсериала смотрели 80% россиян, 18% опрошенных видели только некоторые эпизоды.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В этом году исполняется 50 лет с выпуска первой серии "Ну, погоди!".РИА Новостивчера в 20:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:44, Ашберн
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Обновлено в 06:44
Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»
"Тинькофф" представляет "Олега" - первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг, созданного в России.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество
В Омской области ожидаются заморозки
Дачников предупреждают о необходимости позаботиться о посадках.
Обновлено в 05:50
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию
Обновлено в 06:10
Энергетика
Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили
Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Обновлено в 05:38
Происшествия
СК возбудил дело по факту похищения ребенка в Челябинске
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения пятилетнего ребенка его собственным отцом в Челябинске.
Обновлено в 03:51
Политика
Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США
В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 05:58
Экономика
Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор
Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Кино
Фильм «Сторож» выйдет одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске»
В мае 2018 года на «Кинопоиске» появился раздел «Онлайн», в котором собрана библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов.
Обновлено в 06:25
Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Обновлено в 06:37
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено 11 июня в 10:15
Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливости
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Экономика
Курс доллара поднимется до 90 рублей
С 15%-й вероятностью по национальной валюте ударит риск значительного роста в сегменте розничного кредитования в рублях.
Обновлено в 02:44
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Общество
Скончался советник губернатора Петербурга, экс-глава Водоканала
В последние годы Кармазинов был спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга, а затем, с декабря 2018 года, — советником губернатора на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала подписчикам о депрессии
Подписчики попытались вытянуть главную сваху России из депрессии, поддержав ее теплыми словами и поделившись некоторыми советами, касающимися такого состояния.
Обновлено в 04:25
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Политика
Путин: Россия восстановит отношения с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "МИР" заявил, что Москва восстановит отношения с Киевом.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18