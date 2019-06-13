ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиянРБК 01:19

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В этом году исполняется 50 лет с выпуска первой серии "Ну, погоди!".

с чего всё началось

Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости». Все выпуски мультсериала смотрели 80% россиян, 18% опрошенных видели только некоторые эпизоды.

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