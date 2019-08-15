Экономика

ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредитыКоммерсантъ 04:26

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты. При этом треть респондентов (33%) за последний год испытывали сложности с выплатами, об отсутствии проблем сказали 66% граждан.
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с чего всё началось

Расходы на кредиты и перспективы погашения

МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.
ВЦИОМ05:44

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Каждый третий кредитный заемщик погряз в долгах перед банками

Московский Комсомолец13:36

Опрос ВЦИОМ показал объёмы трат россиян на погашение кредитов

RT на русском04:39

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Интерфакс04:04

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Эхо Москвывчера в 23:32

ВЦИОМ: каждый пятый россиянин выплачивает по кредиту от 30% до 50% общего дохода семьи

ТАСС04:27
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:01, Ашберн
Происшествия

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»

Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
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Общество

Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа

Обновлено в 11:43
Происшествия

Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери

Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
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Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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Экономика

Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela

Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию

Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, сумел отправить из тюрьмы, где он дожидается суда, письмо в Россию.
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Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Происшествия

Спасенные пассажиры A321 благодарят пилотов со слезами на глазах

На кадрах люди благодарят членов экипажа за то, что они спасли им жизнь.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Сирийская армия продолжает наступление в Идлибе

«Правительственная армия после ожесточенных столкновений с вооруженными группировками в регионе установила контроль над деревнями Кафр-Айн и Аас, а также холмом Телль-Аас на юге провинции Идлиб к востоку от города аль-Хубайт», – приводит РИА «Новости» сообщение сирийского радио.
Обновлено вчера в 06:47
Футбол

Игроки «Спартака» надели футболки в память о погибшем фанате Бахыте

По завершении ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» игроки «Спартака» подошли к фанатской трибуне в футболках с изображением погибшего фаната Алексея Васюка.
Обновлено в 14:54
Авто

В России могут ужесточить правила техосмотра

В НТИ "Автонет" считают необходимым законодательно закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить дополнительную проверку, процедуру которой уже разработал Сколковский институт науки и технологий, при плановом ТО или перед продажей машины.
Обновлено в 03:16
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено в 05:16
Авто

Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры

Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке

Россия и Китай работают над расширением своего влияния в Африке, предупредили американских законодателей генералы Пентагона.
Обновлено в 14:36
Общество

Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин

Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин.
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Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Футбол

Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:23
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Спорт

Глава НОК Италии высказался об угрозе олимпийскому движению в стране

Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго прокомментировал возможный недопуск сборной страны к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, а также возможное лишение права на проведение Игр-2026.
Обновлено в 13:42
Авто

Hyundai Creta получил новый двигатель

Уже известно, что со сменой поколений Hyundai Creta несколько подрастет: в длину и ширину кроссовер увеличится на 10 мм, а колесная база вырастет на 20 мм – до 2610 мм.
Обновлено в 05:06
Происшествия

На севере Москвы произошёл пожар в ангаре

На севере Москвы произошёл пожар площадью 400 кв. м в металлическом одноэтажном ангаре, расположенном на Талдомской улице.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено в 06:42
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Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Гаджеты

Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
Обновлено в 07:23
Музыка

Поклонники Цоя почтили его память на Богословском кладбище

Поклонники группы «Кино» и Виктора Цоя в день памяти музыканта собрались у его могилы на Богословском кладбище в Петербурге.
Обновлено в 14:15
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