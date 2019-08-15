Экономика

ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредитыКоммерсантъ 04:26

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты. При этом треть респондентов (33%) за последний год испытывали сложности с выплатами, об отсутствии проблем сказали 66% граждан.
Читать в источнике
Комментировать60
с чего всё началось

Расходы на кредиты и перспективы погашения

МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.
ВЦИОМ05:44

Подробнее о событии

Каждый третий кредитный заемщик погряз в долгах перед банками

Московский Комсомолец13:36

Опрос ВЦИОМ показал объёмы трат россиян на погашение кредитов

RT на русском04:39

Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов

РБКвчера в 17:01

ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты

Коммерсантъ04:26

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Интерфакс04:04

Число заемщиков, испытывающих проблемы с выплатой кредита, возросло в полтора раза

Эхо Москвывчера в 23:32

ВЦИОМ: каждый пятый россиянин выплачивает по кредиту от 30% до 50% общего дохода семьи

ТАСС04:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Политика

Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Правильный ход: экипаж А321 посадил самолет с отказавшими двигателями

Обновлено в 10:09
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Политика

«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе

Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский

«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Либертарианская партия передумала проводить митинг в Москве 25 августа

Изначально активисты хотели устроить шествие по бульварам и в конце — митинг на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 16:10
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Обновлено в 08:47
Кино

Нил Бломкамп ушел с поста режиссера нового «Робокопа»

Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес

Вера Брежнева: «Мужу нравится, когда я без одежды»

Обновлено в 13:00
Армия и оружие

В Пентагоне обеспокоились ростом влияния России в Африке

Обновлено в 11:50
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено в 05:16
Происшествия

В особняке Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

В доме финансиста Джеффри Эпштейна, который скончался в тюрьме 10 августа, так и не дождавшись вынесения приговора по делу о педофилии и секс-торговле, нашли изображение Билла Клинтона в платье и на каблуках в Овальном кабинете.
Обновлено в 08:17
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

Обновлено в 14:39
Футбол

Кононов высказался о победе над «Туном» в матче квалификации ЛЕ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 15:30
Политика

Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной

Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе познакомились с детьми друг друга

Все вместе наследники Виторгана и Нинидзе на фотографиях в соц. сетях пока не появлялись, но и без того очевидно, что Максим и Нино отдыхают вместе с детьми друг друга.
Обновлено в 12:19
Общество

Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала

Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Здоровье

В Москве появилось специальное отделение для пожилых пациентов

Обновлено в 08:40
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Происшествия

Полиция ФРГ обыскала лайнер из-за слова «бомба» на зеркале в туалете

Полиция Германии провела обыски в лайнере, который следовал из американского Портленда, из-за слова "бомба" на зеркале в туалете.
Обновлено в 14:54
Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.
Обновлено в 15:44
Музыка

Поклонники Цоя почтили его память на Богословском кладбище

Поклонники группы «Кино» и Виктора Цоя в день памяти музыканта собрались у его могилы на Богословском кладбище в Петербурге.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Происшествия

В воздухе на границе России и Норвегии обнаружили радиоактивный йод

Замеры воздуха на севере Норвегии вблизи российской границы показали наличие радиоактивного йода, однако его количество незначительно, сообщили в Норвежском агентстве радиационной и ядерной безопасности (DSA).
Обновлено в 08:13
Футбол

В ПСЖ опровергли информацию об отстранении Неймара

Спортивный директор французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказал мнение о ситуации вокруг бразильского форварда Неймара.
Обновлено в 12:52
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами

В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Первые пассажиры аварийно севшего А321 прибыли в Крым

Пассажиры, находившиеся на борту самолета «Уральских авиалиний», который аварийно сел в Подмосковье, начали прибывать в Крым.
Обновлено в 13:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное