Экономика
Около трети россиян с трудом выплачивают кредитыМой Брянск вчера в 06:52
Согласно итогам исследования, 51% граждан имеют непогашенные кредиты. При этом отмечается, что 33% россиян испытывают сложности с выплатой кредитов. А 66% заявили, что у них с кредитами нет проблем.
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.ВЦИОМвчера в 05:44
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Гаджеты
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Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии ассоциации европейских журналов аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA).
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Экономика
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Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
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Политика
Шумков попросил Путина оставить налоги в Курганской области
В четверг, 15 августа, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым.
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Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено вчера в 00:03
Происшествия
В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы
В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.
Обновлено в 01:05
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом
Из условий следует, что держатель карты при оплате товаров может быть идентифицирован при помощи биометрических данных — отпечатка пальца или изображения лица.
Обновлено в 00:07
Баскетбол
Американская футболистка: нам должны платить столько же, сколько и мужчинам
Не думаю, что кто-то хочет начать разбираться через суд, но с учётом сказанного мы уверены в своих доводах.
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Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
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Обновлено вчера в 17:16
Наука
6 признаков приближающейся смерти: болезни сердца
При сердечной недостаточности сердце, будучи не в состоянии перекачивать достаточно крови для нормальной работы жизненно важных органов, компенсирует недостачу, лишая питания мышцы.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Технологии
Lamoda переобует клиентов
Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.
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Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
Противостояние Индии и Пакистана: 10 человек погибли в Кашмире
По данным агентства Associated Press Of Pakistan, которое ссылается на заявление пакистанских ВС, жертвами перестрелки в Кашмире стали 10 человек: три пакистанских солдата, пять индийских военных и два мирных жителя.
Обновлено вчера в 19:54