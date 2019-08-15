Экономика

Каждый десятый заёмщик выплачивает по кредиту 50% от дохода семьиREGNUM 05:02

В России каждый десятый заемщик (13;) выплачивает по кредиту от 41% до 50% совокупного дохода своей семьи. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 16% заёмщиков выделяют на погашение кредита от 21% до 30% из семейного бюджета.
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Расходы на кредиты и перспективы погашения

МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.
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