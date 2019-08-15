Экономика
Каждый десятый заёмщик выплачивает по кредиту 50% от дохода семьиREGNUM 05:02
В России каждый десятый заемщик (13;) выплачивает по кредиту от 41% до 50% совокупного дохода своей семьи. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 16% заёмщиков выделяют на погашение кредита от 21% до 30% из семейного бюджета.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.ВЦИОМ05:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес серьезную операцию
Обновлено в 08:00
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Футбол
Спартак — Тун 0:1 (Перерыв)
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено вчера в 15:14
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Происшествия
Франция поможет расследовать аварийную посадку А321
Обновлено в 13:09
Игры
Mutant Year Zero и Hyper Light Drifter бесплатно раздают в Epic Games Store, а на очереди Fez
Обновлено в 11:12
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»
Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
Обновлено 13 августа в 15:15
Общество
Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Обновлено в 13:03
Общество
Правозащитника Льва Пономарёва оштрафовали на 100 тысяч рублей
Поводом для наказания стала статья Пономарёва в «Новой газете» без указания того, что движение «За права человека» признано иностранным агентом.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Поклонники подозревают, что Тимати сыграл свадьбу в свой день рождения
Свой 36-ой день рождения Тимати решил отметить в кругу самых близких. Сейчас рэп-артист отдыхает на Мальдивах с дочерью, мамой и женой.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников является владельцем семикомнатного пентхауса в центре Москвы, говорится в расследование фонда борьбы с коррупцией.
Обновлено в 11:22
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Культура
Актер Эрик Робертс намерен получить гражданство России
Обновлено в 02:15
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено вчера в 14:42
Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Футбол
Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»
Обновлено в 11:04