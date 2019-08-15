Общество
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредитыКоммерсантъ 04:26
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты. При этом треть респондентов (33%) за последний год испытывали сложности с выплатами, об отсутствии проблем сказали 66% граждан.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.ВЦИОМ05:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Число заемщиков, испытывающих проблемы с выплатой кредита, возросло в полтора раза
Эхо Москвывчера в 23:32
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия
Западные СМИ восхитились экстренной посадкой А321
Обновлено в 09:47
Футбол
Сол Кэмпбелл ушел из клуба четвертой английской лиги
Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера «Маклсфилд Таун», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Хоккей
Овечкин: шансы на участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 есть
Трехкратный чемпион мира, капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин считает, что шансы на участие игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпиаде 2022 года есть.
Обновлено в 10:37
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Футбол
Мирзов рассказал, cколько минут готов провести на поле
Обновлено в 03:53
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Истребитель НАТО приближался к самолету Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву на своём лайнере в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.
Обновлено 13 августа в 10:16
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Футбол
За звание лучшего игрока года поспорят ван Дейк, Месси и Роналду
Месси в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и обладателем "Золотой бутсы". В десятый раз выиграл чемпионат Испании.
Обновлено в 09:54
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
В центре Москвы автомобиль выехал на остановку
Обновлено в 11:05
Кино
Зрителям представят первый художественный фильм о «Норд-Осте»
Обновлено в 05:47
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
Обновлено в 09:49
Здоровье
Доказана бесполезность спортзала для сжигания жира на животе
Обновлено в 10:55
Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу для УАЗ «Патриот-2020»
Новую платформу для УАЗ «Патриот-2020» построят УАЗ и НАМИ, а инвестиции в такой проект составят около 7 млрд рублей.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром самолета всего год назад
Лайнер А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за того, что сразу после вылета из аэропорта Жуковский произошло столкновение со стаей чаек, произошел сбой в работе двигателей.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери
Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 10:26
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Интернет
Опасная уязвимость обнаружена в «Антивирусе Касперского»
Профильные эксперты одного из немецких изданий обнаружили в антивирусной программе, предложенной «Лабораторией Касперского», опасную уязвимость.
Обновлено в 11:36
Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41