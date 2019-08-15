МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.

с чего всё началось

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты. При этом треть респондентов (33%) за последний год испытывали сложности с выплатами, об отсутствии проблем сказали 66% граждан.

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