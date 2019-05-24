Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 летРБК 12:52

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
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с чего всё началось
Доля россиян, назвавших действующего президента Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа
, проведенного с 13 по 19 мая.
РБК12:52

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