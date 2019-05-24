ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 летРБК 12:52

с чего всё началось

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Музыка Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети» В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).

Хоккей Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019 18-летний нападающий сборной Финляндии Каапо Какко рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира против России.

Наука Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.

Политика Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Шоу-бизнес Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.

Футбол «Арсенал» может продать Мхитаряна летом Напомним, что зимой ходили слухи о том, что Мхитарян может продолжить карьеру в «Зените».

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Политика Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе.

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.

Общество Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.

Политика Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Общество Племянница Скрипаля передала в СК записи разговоров с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория передала в Следственный комитет записи разговоров с ним.

Происшествия Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Общество Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Здоровье Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.

Общество В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара. Это сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.