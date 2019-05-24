Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 летРБК 12:52
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
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с чего всё началось
Доля россиян, назвавших действующего президента Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, проведенного с 13 по 19 мая.РБК12:52
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Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
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Авто
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Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
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Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на треть
Обновлено в 14:13
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
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Политика
Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе.
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Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф
В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
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Общество
Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.
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Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Общество
Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе
Обновлено в 11:54
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Общество
Племянница Скрипаля передала в СК записи разговоров с ним
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Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
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Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Обновлено в 15:31
Общество
Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами
Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой.
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SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета
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В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара
В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара. Это сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 10:32
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
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