ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 летРБК 12:52

с чего всё началось

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

Музыка Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети» Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.

Шоу-бизнес Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.

Шоу-бизнес Виктория Боня ради съемки перекрыла набережную Круазет Светскую львицу окружали 30 охранников Виктория Боня устроила в Каннах настоящий переполох: ради съемки рекламной кампании светская львица перекрыла набережную Круазет — известный бульвар вдоль побережья французского курорта, который находится в самом центре города.

Гаджеты Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.

Кино Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.

Политика Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.

Политика НАТО требует от России покинуть Крым Председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, призвал Россию покинуть Крым, прекратить «поддержку боевиков» в Донбассе и освободить украинских моряков.

Происшествия Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.

Культура "Кто хочет стать миллионером?" закроют в США По данным издания, за время существования программы вышло более 3 тыс. выпусков телевикторины.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.

Происшествия Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

Общество Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой.

Шоу-бизнес Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.

Авто Skoda показала первый вседорожный Superb Scout В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.

Политика Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая 22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.

Шоу-бизнес Михаил Боярский не гордится ролями своей дочери Шихман спросила у актера, как он относится к ролям своей дочери и какой из них он действительно гордится.

Политика Гройсман создаст партию для выборов в Раду Премьер Украины Владимир Гройсман, который заявил о намерении уйти в отставку, сказал, что намерен создать партию "Украинская стратегия".

Футбол Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку.

Происшествия «Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Финансы В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.

Политика На Порошенко завели третье уголовное дело В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.

Футбол Леонид Федун: При лимите 8+17 весь негатив исчезнет Схеме лимита 8 легионеров в заявке + 17 россиян «нет альтернативы», заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» владелец «Спартака» Леонид Федун.

Армия и оружие Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.