ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 летРБК 12:52

с чего всё началось

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Шоу-бизнес Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.

Общество Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.

Политика Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая 22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.

Футбол Аллегри намекнул, что «Ювентус» возглавит Гвардиола Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что следующим наставником команды станет тренер из Манчестера.

Происшествия «Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.

Экономика МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в бумаги западных стран Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал российскому Минфину продолжать инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) «в качественные иностранные активы» и после того, как объем фонда достигнет уровня 7% ВВП.

Происшествия Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13 Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Футбол Акинфеев: «Матч с Хорватией понравился больше, чем игра с Испанией» Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками и студентами в РГГУ рассказал, какой матч на чемпионате мира — 2018 стал самым запоминающимся.

Политика Гройсман намерен создать новую партию Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует создать свою партию «Украинская стратегия» для участия в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.

Политика Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Происшествия Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.

Политика Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.

Общество Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.

Авто Audi представит 7 версий текущих кроссоверов в этом году Еще о двух версиях упомянуто не было, но мы прекрасно помним, что на карте выпуска автопроизводителя, представленной не так давно на одном из совещаний в Испании значится Audi RS Q3, который планируется представить ближе к концу нынешнего года.

Армия и оружие В России разрабатывают новые гидросамолёты «Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.

Политика Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

Происшествия Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.

Авто Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.

Футбол Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 38-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».

Происшествия Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Происшествия Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.