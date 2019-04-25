Общество
ВЦИОМ сообщил о самом высоком с 1990 года уровне счастья россиянРБК 11:34
ВЦИОМ в апреле зафиксировал самый высокий уровень «субъективного счастья» россиян за все время измерений с 1990 года — 86%, говорится на сайте центра. Согласно результатам опроса, «определенно счастливыми» себя считают 35% респондентов, «скорее счастливыми» — 51%.
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Армия и оружие
Коалиция США признала вину в гибели почти 1,3 тысячи человек в Сирии
Возглавляемая США коалиция признала ответственность за гибель почти 1,3 тыс. мирных жителей в сирийской Ракке во время операции по освобождению города от «Исламского государства»1 в 2017 году.
Обновлено в 09:05
Футбол
В Лиге чемпионов могут ввести дивизионы
Президент ECA Андреа Аньелли предлагает ввести в главном клубном турнире мира систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.
Обновлено в 12:20
Футбол
Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»
Обновлено в 13:41
Политика
Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.
Обновлено в 13:42
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 3:0
Обновлено в 15:14
Музыка
Егор Крид сохранил сценическое имя после ухода из Black Star
Недавно стало известно, что 24-летний Егор Крид покидает Black Star. При этом артист сохранит свое сценическое имя.
Обновлено в 10:25
Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
В Генштабе ВС РФ назвали истинное предназначение ПРО США
«Размещение противоракетных средств возле наших границ создает мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», - сообщил Познихир на полях Московской конференции по международной безопасности MCIS-2019.
Обновлено вчера в 08:55
Здоровье
ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии
Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Политика
Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
Обновлено в 06:13
Политика
Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.
Обновлено в 15:27
Музыка
Организатор концертов Лободы «кинул» певицу и ее коллектив на деньги
Поначалу Теймураз Топчиашвили, занимавшийся организацией нескольких конценртов Лободы, не вызывал у артистки и ее коллектива никаких подозрений, однако некоторое время спустя проявил себя во всей красе.
Обновлено в 13:33
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика
Команда Зеленского предрекла прощальную гадость от Порошенко
Советник победившего на выборах Владимира Зеленского Айварас Абромавичус предположил, что сотрудничество с правительством будет проходить более конструктивно, чем с Верховной Радой.
Обновлено в 14:50
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Здоровье
Назван самый полезный продукт для работы мозга
Обновлено в 04:55
Авто
АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Общество
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Религия
Православные отмечают Чистый четверг
Православные христиане сегодня отмечают один из символичных дней Страстной недели — Великий четверг, или, как его называют в народе, Чистый четверг.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня вернула себе вес 15-летней давности
Модель похвасталась личным достижением. Виктория Боня уже много лет, в основном, живет в Монако, а в Москву приезжает только по работе.
Обновлено в 06:30