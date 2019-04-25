ВЦИОМ сообщил о самом высоком с 1990 года уровне счастья россиянРБК 11:34

ВЦИОМ в апреле зафиксировал самый высокий уровень «субъективного счастья» россиян за все время измерений с 1990 года — 86%, говорится на сайте центра. Согласно результатам опроса, «определенно счастливыми» себя считают 35% респондентов, «скорее счастливыми» — 51%.

ВЦИОМ сообщил о самом высоком с 1990 года уровне счастья россиян

Армия и оружие Коалиция США признала вину в гибели почти 1,3 тысячи человек в Сирии Возглавляемая США коалиция признала ответственность за гибель почти 1,3 тыс. мирных жителей в сирийской Ракке во время операции по освобождению города от «Исламского государства»1 в 2017 году.

Футбол В Лиге чемпионов могут ввести дивизионы Президент ECA Андреа Аньелли предлагает ввести в главном клубном турнире мира систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.

Политика Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.

Музыка Егор Крид сохранил сценическое имя после ухода из Black Star Недавно стало известно, что 24-летний Егор Крид покидает Black Star. При этом артист сохранит свое сценическое имя.

Политика Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.

Авто Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Армия и оружие В Генштабе ВС РФ назвали истинное предназначение ПРО США «Размещение противоракетных средств возле наших границ создает мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», - сообщил Познихир на полях Московской конференции по международной безопасности MCIS-2019.

Здоровье ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.

Происшествия Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор «Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Экономика ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.

Политика Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.

Политика Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.

Музыка Организатор концертов Лободы «кинул» певицу и ее коллектив на деньги Поначалу Теймураз Топчиашвили, занимавшийся организацией нескольких конценртов Лободы, не вызывал у артистки и ее коллектива никаких подозрений, однако некоторое время спустя проявил себя во всей красе.

Энергетика «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту «Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Политика Команда Зеленского предрекла прощальную гадость от Порошенко Советник победившего на выборах Владимира Зеленского Айварас Абромавичус предположил, что сотрудничество с правительством будет проходить более конструктивно, чем с Верховной Радой.

Политика ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.

Авто АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.

Шоу-бизнес У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Общество Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.

Религия Православные отмечают Чистый четверг Православные христиане сегодня отмечают один из символичных дней Страстной недели — Великий четверг, или, как его называют в народе, Чистый четверг.