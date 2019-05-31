ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия ПутинуRT на русском вчера в 14:34

с чего всё началось

Мы впервые в истории опросов, 29 мая, решили напрямую спросить людей – вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. ... Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

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Политика На Украине сменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

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