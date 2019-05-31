Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия ПутинуRT на русском вчера в 14:34
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
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Мы впервые в истории опросов, 29 мая, решили напрямую спросить людей – вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. ... Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%
— Валерий Федоров, российский политологВзгляд.ру вчера в 12:00
с чего всё началось
По такой методике рейтинг доверия Владимиру Путину на прошлой неделе упал до исторического минимума — 30,5%. 28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину «эффектом черных очков».Коммерсантъвчера в 05:44
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ВЦИОМ сегодня представил новую версию исследования, посвященного рейтингу Владимира Путина
Эхо Москвывчера в 14:01
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