Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия ПутинуRT на русском 14:34
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
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Мы впервые в истории опросов решили 29 мая напрямую спросить людей: вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%
— Валерий Федоров, российский политологНовая газета 09:13
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