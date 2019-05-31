ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия ПутинуRT на русском 14:34

с чего всё началось

Мы впервые в истории опросов решили 29 мая напрямую спросить людей: вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Игры Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Космос Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.

Политика Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Авто Британцы сообщили дату премьеры электрогиперкара Lotus Type 130 Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.

Политика На Украине изменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Экономика НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

Политика Китай ввел ответные пошлины на 5 тыс. товаров из США объемом $60 млрд Правительство Китая ввело ответные импортные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Футбол Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".

Музыка Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе» Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Происшествия Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $62 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.

Хоккей НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.

Общество Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.

Футбол «Челси» согласился отпустить Сарри в Италию Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".

Общество «Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.

Кино Минкультуры прокомментировало удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не причастно к удалению ряда сцен из фильма «Рокетмен» режиссёра Декстера Флетчера о жизни британского музыканта Элтона Джона.

Происшествия Названы причины сбоев в московском метро в мае Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.