Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия ПутинуРИА Новости 12:36
По данным последнего исследования, Владимиру Путину доверяют более 70% россиян. ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
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Мы впервые в истории опросов, 29 мая, решили напрямую спросить людей – вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. ... Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%
— Валерий Федоров, российский политологВзгляд.ру 12:00
с чего всё началось
По такой методике рейтинг доверия Владимиру Путину на прошлой неделе упал до исторического минимума — 30,5%. 28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину «эффектом черных очков».Коммерсантъ05:44
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