ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия ПутинуРИА Новости 12:36

с чего всё началось

Мы впервые в истории опросов, 29 мая, решили напрямую спросить людей – вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. ... Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%

По данным последнего исследования, Владимиру Путину доверяют более 70% россиян. ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

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Политика Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины "Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.

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Политика Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "злобной" за ее высказывания о нем в прошлом, но выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри, пишет британская газета Sun.