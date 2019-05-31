ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия ПутинуРИА Новости вчера в 12:36

с чего всё началось

Мы впервые в истории опросов, 29 мая, решили напрямую спросить людей – вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. ... Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%

По данным последнего исследования, Владимиру Путину доверяют более 70% россиян. ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Происшествия Пассажиры сообщили о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево По словам очевидцев, в зале выдачи багажа скопились пассажиры минимум пяти рейсов Пассажиры, прибывшие в пятницу вечером в московский аэропорт Шереметьево, сообщили о том, что в системе выдачи багажа произошел сбой, передает Интерфакс.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Общество В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Гаджеты Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.

Здоровье Снадобья с огорода. Какие болезни лечат зелёные овощи? Если у вас есть склонность к образованию камней в почках или вы болеете подагрой, свежая зелень тоже должна стать для вас деликатесом – щавелевая кислота, которая содержится в большинстве зелёных овощей, может вызвать обострение этих болезней.

Гаджеты Apple намерена отказаться от iTunes Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Общество Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.

Общество До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.

Авто Кросс-купе Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне Компания Skoda официально представила новое кросс-купе Vision GT на Международном автосалоне в Шэньчжэне, который открылся сегодня 1 июня.

Происшествия Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов пожаловался уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.

Музыка Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе» Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».

Политика Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17 Как ранее сообщала «Русская Весна» премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не верит в то, что Россия виновна в катастрофе Боинга рейса МН17 над Донбассом и хочет видеть больше весомых доказательств в деле.

Общество Какие новшества ждут россиян с 1 июня В июне в России отменят роуминг для входящих звонков, а у супружеских пар появится возможность составить совместное завещание.

Кино Элтон Джон отреагировал на вырезанные сцены гей-секса в байопике Элтон Джон раскритиковал решение российской компании «Централ Партнершип» вырезать эпизоды с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен».

Экономика Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу 1 июня.

Происшествия В московском метро выяснили причины аварий с массовыми эвакуациями Специальная комиссия выявила причины двух крупных сбоев в Московском метрополитене 21 и 23 мая, когда свыше тысячи пассажиров оказались заблокированными в тоннелях.

Происшествия Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Политика Путин присвоил имена великих россиян аэропортам Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.