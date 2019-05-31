ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия ПутинуРИА Новости 12:36

с чего всё началось

Мы впервые в истории опросов, 29 мая, решили напрямую спросить людей – вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. ... Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%

По данным последнего исследования, Владимиру Путину доверяют более 70% россиян. ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

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Игры Mortal Kombat 11 – Стали известны бойцы первого Kombat Pack Обладатели Kombat Pack получат ранний доступ к Шанг Цунгу уже во второй половине июня – 18 числа.

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