Политика

ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия ПутинуZnak.com 06:45

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) констатировал снижение рейтинга доверия Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 3-9 июня. По данным ВЦИОМ, президенту РФ доверяют 71,7% респондентов, тогда как неделей ранее об этом говорили 72,4% граждан.
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с чего всё началось
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, в свою очередь, отметил
, что политические индикаторы на прошедшей неделе оказались стабильными.
BFM.ru07:56

Подробнее о событии

ВЦИОМ измерит градус межнациональной розни в Москве на волне событий в Чемодановке

Daily Storm13:13

ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину

Znak.com06:45

В Кремле прокомментировали результаты опроса ВЦИОМ о снижении доверия Путину

BFM.ru07:56

Каждый четвертый россиянин заявил о недоверии Владимиру Путину

Собеседник07:50

Рейтинг доверия Путину опять снизился. Смена методики опроса ВЦИОМ не сработала

Snob.ru06:49

Глава ВЦИОМ оценил «сниженный» рейтинг Путина

Московский Комсомолец12:52

ВЦИОМ отметил снижение рейтинга Путина и по новой методике

Pravda.Ru06:41
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие

Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране

В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Общество

Раки восстановят старые связи, а Стрельцам лучше отказаться от покупок

Рак Появится шанс восстановить старые связи, деловые или личные отношения. которые вы сами когда-то разорвали.
Обновлено в 13:00
Наука

В Австралии обнаружили останки гигантского трилобита

Стоит сказать, что гигантскими размерами трилобиты не отличались, и этот великан достигал 30 сантиметров, но и это было вдвое больше всех его соседей.
Обновлено 15 июня в 03:59
Наука

Объявлен список номинантов премии «Коммуникационная лаборатория-2019»

В финал номинации «Эврика!» (малый гран-при) за высокие стандарты качества коммуникационной работы небольших коммуникационных команд (1—3 человека) в научной организации прошли Институт экологии растений и животных РАН, Карельский научный центр РАН, Красноярский научный центр СО РАН, ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и МГУ им. Ломоносова.
Обновлено в 11:04
Футбол

«Байер» подписал защитника «Аякса» Синкгравена

Защитник «Аякса» Дэйли Синкгравен сменил клуб. 23-летний голландец продолжит карьеру в «Байере».
Обновлено в 15:29
Политика

Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС

Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
Обновлено в 15:53
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ по уровню жизни семей

Среднестатистическая российская семья с двумя работающими родителями и с двумя детьми в 2018 году после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов родителей и детей имеет максимально возможный остаток в размере 44,3 тысяч рублей Эксперты РИА Новости отмечают, что в 2018 году произошел рост объема максимально возможного остатка после минимальных затрат.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Экономика

У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте

В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Обновлено в 13:42
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Гаджеты

Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Футбол

Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб

Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Общество

Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 15:20
Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Теннис

Медведев признался, что в детстве ненавидел Федерера

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в детстве его раздражали частые победы швейцарца Роджера Федерера.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер

Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.
Обновлено в 15:38
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Политика

Тимошенко обвинила Гройсмана в попытке обанкротить ГТС Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева в попытках довести до банкротства газотранспортную систему (ГТС) страны.
Обновлено в 17:37
Политика

Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли

Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе

Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 17:18
Футбол

«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
Обновлено в 15:38
Спорт

Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал допинг-скандал, который произошел в Чувашии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Экономика

Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США

Россия в апреле сократила вложения в государственные бумаги США на $1,58 млрд.
Обновлено в 17:33
Здоровье

Из-за молока семья заразилась клещевым энцефалитом в Подмосковье

Обновлено вчера в 17:00
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Обновлено в 01:38
Политика

Саакашвили рассказал, что коррупция убивает украинских солдат

Коррупция на Украине убивает огромное количество солдат, не меньшее, нежели "враг".
Обновлено в 17:23
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