ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия ПутинуZnak.com 06:45

с чего всё началось

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) констатировал снижение рейтинга доверия Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 3-9 июня. По данным ВЦИОМ, президенту РФ доверяют 71,7% респондентов, тогда как неделей ранее об этом говорили 72,4% граждан.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Происшествия В Москве избили директора Фонда кино Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.

Армия и оружие Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Общество Раки восстановят старые связи, а Стрельцам лучше отказаться от покупок Рак Появится шанс восстановить старые связи, деловые или личные отношения. которые вы сами когда-то разорвали.

Наука В Австралии обнаружили останки гигантского трилобита Стоит сказать, что гигантскими размерами трилобиты не отличались, и этот великан достигал 30 сантиметров, но и это было вдвое больше всех его соседей.

Наука Объявлен список номинантов премии «Коммуникационная лаборатория-2019» В финал номинации «Эврика!» (малый гран-при) за высокие стандарты качества коммуникационной работы небольших коммуникационных команд (1—3 человека) в научной организации прошли Институт экологии растений и животных РАН, Карельский научный центр РАН, Красноярский научный центр СО РАН, ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и МГУ им. Ломоносова.

Футбол «Байер» подписал защитника «Аякса» Синкгравена Защитник «Аякса» Дэйли Синкгравен сменил клуб. 23-летний голландец продолжит карьеру в «Байере».

Политика Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.

Общество Составлен рейтинг регионов РФ по уровню жизни семей Среднестатистическая российская семья с двумя работающими родителями и с двумя детьми в 2018 году после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов родителей и детей имеет максимально возможный остаток в размере 44,3 тысяч рублей Эксперты РИА Новости отмечают, что в 2018 году произошел рост объема максимально возможного остатка после минимальных затрат.

Экономика У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.

Гаджеты Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Футбол Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.

Общество Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.

Экономика ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.

Теннис Медведев признался, что в детстве ненавидел Федерера Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в детстве его раздражали частые победы швейцарца Роджера Федерера.

Происшествия В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.

Общество Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".

Политика Тимошенко обвинила Гройсмана в попытке обанкротить ГТС Украины Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева в попытках довести до банкротства газотранспортную систему (ГТС) страны.

Политика Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.

Происшествия В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Спорт Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал допинг-скандал, который произошел в Чувашии, передает "Советский спорт".

Экономика Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США Россия в апреле сократила вложения в государственные бумаги США на $1,58 млрд.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко 31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.