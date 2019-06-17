Политика

ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия ПутинуZnak.com 06:45

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) констатировал снижение рейтинга доверия Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 3-9 июня. По данным ВЦИОМ, президенту РФ доверяют 71,7% респондентов, тогда как неделей ранее об этом говорили 72,4% граждан.
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с чего всё началось
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, в свою очередь, отметил
, что политические индикаторы на прошедшей неделе оказались стабильными.
BFM.ru07:56

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Кремль не согласился с исследованием о падении рейтинга Путина

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Кремль объяснил снижение рейтинга Путина «волатильностью»

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Песков призвал смотреть на долгосрочный рейтинг Путина, а не на временные колебания

ТАСС06:24

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РИА Новости06:14
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
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Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 по футболу продолжит карьеру в «Спартаке»

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Обновлено в 11:52
Экономика

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Компания BidFair USA, принадлежащая французскому бизнесмену Патрику Драи, купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
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Зеленский и Макрон договорились о новой встрече «нормандской четверки»

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Политика

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Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
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Общество

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Пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин сообщил, что музыкальный продюсер точно выписан из НИИ имени Склифосовского.
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Армия и оружие

Польское судно получило повреждения во время учений НАТО

Пресс-секретарь 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский заявил, что польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время учений НАТО «Балтопс» в Балтийском море.
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Политика

Киев предупредил Евросоюз о возможном газовом кризисе в 2020 году

Киев предупредил Евросоюз о газовом кризисе, который может наступить в следующем отопительном сезоне.
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Футбол

Полузащитник сборной Словакии может перейти в тульский «Арсенал»

Полузащитник Хапоэля из Беер-Шевы Эрик Сабо попал в сферу интересов тульского Арсенала, сообщает Sport 5. В минувшем сезоне 27-летний словак провел за израильский клуб 34 матча, в которых провел один гол.
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Московский таксист пообещал жениться на изнасилованной пассажирке

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Политика

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
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Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах

Обновлено вчера в 21:22
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Четыре футболиста «Реала» не хотят покидать клуб

Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Даниель Себальос и Иско выразили желание остаться в команде.
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Путину доложили о событиях в Чемодановке

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:34
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