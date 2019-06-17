Политика
ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия ПутинуZnak.com 06:45
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) констатировал снижение рейтинга доверия Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 3-9 июня. По данным ВЦИОМ, президенту РФ доверяют 71,7% респондентов, тогда как неделей ранее об этом говорили 72,4% граждан.
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с чего всё началось
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, в свою очередь, отметил, что политические индикаторы на прошедшей неделе оказались стабильными.BFM.ru07:56
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Происшествия
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Общество
Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову
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Происшествия
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Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
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Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
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Происшествия
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Армия и оружие
Польское судно получило повреждения во время учений НАТО
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Обновлено в 11:18
Происшествия
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Обновлено в 07:42
Политика
Киев предупредил Евросоюз о возможном газовом кризисе в 2020 году
Киев предупредил Евросоюз о газовом кризисе, который может наступить в следующем отопительном сезоне.
Обновлено в 12:18
Футбол
Полузащитник сборной Словакии может перейти в тульский «Арсенал»
Полузащитник Хапоэля из Беер-Шевы Эрик Сабо попал в сферу интересов тульского Арсенала, сообщает Sport 5. В минувшем сезоне 27-летний словак провел за израильский клуб 34 матча, в которых провел один гол.
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Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
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Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
Четыре футболиста «Реала» не хотят покидать клуб
Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Даниель Себальос и Иско выразили желание остаться в команде.
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Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
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Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт
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При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
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Происшествия
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Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
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Политика
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
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Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
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