ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия ПутинуZnak.com 06:45

с чего всё началось

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) констатировал снижение рейтинга доверия Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 3-9 июня. По данным ВЦИОМ, президенту РФ доверяют 71,7% респондентов, тогда как неделей ранее об этом говорили 72,4% граждан.

Общество Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста бывшему руководителю штаба Алексея Навального Леониду Волкову, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.

Происшествия Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".

Футбол Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 по футболу продолжит карьеру в «Спартаке» Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Антона Лисина на должность директора департамента по связям с общественностью.

Политика В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".

Происшествия После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ 12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.

Общество PR-директор Бари Алибасова подтвердил выписку продюсера из больницы Пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин сообщил, что музыкальный продюсер точно выписан из НИИ имени Склифосовского.

Наука Физики рассказали, как приготовить идеальные блины Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.

Армия и оружие Польское судно получило повреждения во время учений НАТО Пресс-секретарь 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский заявил, что польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время учений НАТО «Балтопс» в Балтийском море.

Происшествия В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.

Политика Киев предупредил Евросоюз о возможном газовом кризисе в 2020 году Киев предупредил Евросоюз о газовом кризисе, который может наступить в следующем отопительном сезоне.

Футбол Полузащитник сборной Словакии может перейти в тульский «Арсенал» Полузащитник Хапоэля из Беер-Шевы Эрик Сабо попал в сферу интересов тульского Арсенала, сообщает Sport 5. В минувшем сезоне 27-летний словак провел за израильский клуб 34 матча, в которых провел один гол.

Политика Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.

Футбол Четыре футболиста «Реала» не хотят покидать клуб Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Даниель Себальос и Иско выразили желание остаться в команде.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Общество При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов» В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.

Общество Грудинина окончательно засудили Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.

Происшествия Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».

Шоу-бизнес Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица «украла» ее детей Людмила Николаева, проработавшая у Зыкиной девять лет, рассказывает о том, что Людмила Георгиевна дала детям все.