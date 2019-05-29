Экономика
ВЦИОМ: россияне считают настоящее время неблагоприятным для кредитовКомсомольская правда вчера в 06:19
"Большинство опрошенных (72%) все же не считает возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного мнения придерживаются 15% респондентов", - говорится в сообщении, обнародованном в среду, 29 мая, Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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ВЦИОМ: две трети россиян планируют сократить расходы и отказаться от крупных покупок
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