Политика
ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы ПутинаИзвестия 09:26
Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
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Мы впервые в истории опросов, 29 мая, решили напрямую спросить людей – вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. ... Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%
— Валерий Федоров, российский политологВзгляд.ру 12:00
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Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня в России
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Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
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Общество
Стало известно, где живут Ходорковский и его экс-партнеры по ЮКОС
Журналисты НТВ в документальном фильме «Кровавая империя Михаила Ходорковского» выяснили, где живет сбежавший из России олигарх, а также его бывшие партнеры по ЮКОС Леонид Невзлин, Владимир Дубов и Михаил Брудно.
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Компании Apple после огромного количества жалоб от пользователей решила поднять лимит с 150 до 200 Мегабайт, а все что выше придется загружать через Wi-Fi.
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Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
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Политика
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С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
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Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту
Обновлено вчера в 03:43
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
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Обновлено в 05:19
Общество
Донские выпускники сдали ЕГЭ по истории и химии
Обновлено в 09:18
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Авто
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Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
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Политика
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Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Политика
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Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
Обновлено в 05:11
Авто
Renault объявила о начале продаж нового Renault Clio
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Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
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Ситуация еще больше усложнилась после того, как на дне рождения продюсера Дианы Шурыгиной Наталья познакомилась с симпатичным фитнес-тренером Игорем Лепихиным.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева улетела отдыхать с Элджеем
Подписчики говорят о тайной свадьбе ведущей Около года назад стало известно о романе звезды проекта "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой и Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей.
Обновлено в 12:20
Хоккей
В состав ВХЛ вошли четыре новых клуба
Совещание началось с представления новых клубов, вступающих в Высшую хоккейную лигу в сезоне-2019/20: «Динамо» (Тверь), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород), «Номад» (Нур-Султан, Казахстан) и «Хумо» (Ташкент, Узбекистан).
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о сговоре генералов против Зеленского
По данным источников ЛНР, на закрытом совещании оперативно-тактической группировки "Север" генерал ВСУ Олег Микац сообщил, что Сырский приказал не слушать Зеленского и продолжать выполнять боевые задачи.
Обновлено в 12:47
Политика
В Британии Ассанж подвергается психологическим пыткам
Мельцер посетил основателя Wikileaks и сделал вывод, что у него наблюдаются все симптомы длительного страдания от психологической пытки.
Обновлено в 02:43
Политика
Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:08
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51