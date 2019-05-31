ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы ПутинаИзвестия 09:26

с чего всё началось

Мы впервые в истории опросов, 29 мая, решили напрямую спросить людей – вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. ... Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%

Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.

Общество Какие законы вступят в силу с 1 июня в России С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.

Футбол Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ Напомним, что Федор Чалов в рамках прошедшего сезона дважды признавался лучшим игроком РПЛ, в октябре и мае.

Политика Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».

Общество Стало известно, где живут Ходорковский и его экс-партнеры по ЮКОС Журналисты НТВ в документальном фильме «Кровавая империя Михаила Ходорковского» выяснили, где живет сбежавший из России олигарх, а также его бывшие партнеры по ЮКОС Леонид Невзлин, Владимир Дубов и Михаил Брудно.

Политика Россия отказала Ирану в продаже С-400 Москва приняла решение ответить отказом на запрос Тегерана о продаже ему усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов С-400.

Интернет Apple увеличила лимит на загрузку приложений по сотовой сети Компании Apple после огромного количества жалоб от пользователей решила поднять лимит с 150 до 200 Мегабайт, а все что выше придется загружать через Wi-Fi.

Происшествия Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Армия и оружие США рассекретили «самолет Судного дня» США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.

Политика Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Политика Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.

Политика Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.

Происшествия Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.

Политика В России могут полностью запретить тонировку автомобилей Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.

Авто Renault объявила о начале продаж нового Renault Clio Французский автопроизводитель представил официальные фотоснимки своего совершенно нового хэтчбека Clio в честь европейского старта продаж автомобиля.

Шоу-бизнес Родители скандально известного блогера Дианы Шурыгиной разводятся Ситуация еще больше усложнилась после того, как на дне рождения продюсера Дианы Шурыгиной Наталья познакомилась с симпатичным фитнес-тренером Игорем Лепихиным.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева улетела отдыхать с Элджеем Подписчики говорят о тайной свадьбе ведущей Около года назад стало известно о романе звезды проекта "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой и Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей.

Хоккей В состав ВХЛ вошли четыре новых клуба Совещание началось с представления новых клубов, вступающих в Высшую хоккейную лигу в сезоне-2019/20: «Динамо» (Тверь), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород), «Номад» (Нур-Султан, Казахстан) и «Хумо» (Ташкент, Узбекистан).

Армия и оружие В ЛНР сообщили о сговоре генералов против Зеленского По данным источников ЛНР, на закрытом совещании оперативно-тактической группировки "Север" генерал ВСУ Олег Микац сообщил, что Сырский приказал не слушать Зеленского и продолжать выполнять боевые задачи.

Политика В Британии Ассанж подвергается психологическим пыткам Мельцер посетил основателя Wikileaks и сделал вывод, что у него наблюдаются все симптомы длительного страдания от психологической пытки.

Политика Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.