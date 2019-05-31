Политика

ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы ПутинаИзвестия 09:26

Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
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Валерий Федоров
Мы впервые в истории опросов, 29 мая, решили напрямую спросить людей – вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. ... Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%
— Валерий Федоров, российский политологВзгляд.ру 12:00
с чего всё началось
На вопрос о доверии Путину по этой методике оценки положительно ответили 72,3% респондентов, не доверяют главе государства 23,7%, следует из данных опроса
 на сайте ВЦИОМа.
РБК04:10

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