ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости вчера в 14:59

с чего всё началось

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

Происшествия Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Политика Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Шоу-бизнес Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.

Спорт Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.

Транспорт Станцию метро «Новомосковская» построят за три года Сокольническую линию метро от станции "Столбово" до "Новомосковской" планируется продлить к концу 2022 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Происшествия У берегов Новой Каледонии акула напала на ребенка Акула напала на мальчика возле берега Новой Каледонии в Тихом океане.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Игры Опубликован геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood Bethesda выпустила новый геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood, в котором показаны некоторые боевые механики, протагонисты и враги.

Кино Тарантино может выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде» Режиссер Квентин Тарантино заявил о возможном выпуске в широкий прокат расширенной версии своего последнего фильма «Однажды в Голливуде».

Происшествия Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.

Автоспорт Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.

Армия и оружие НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы» НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Кино Режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля Российский режиссер Кантемир Балагов получил награду за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

Хоккей Назван состав сборной России на полуфинал чемпионата мира с финнами Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи. В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.

Происшествия К расследованию взрыва в Лионе подключились около сотни следователей 90 следователей и 30 технических экспертов потребовалось привлечь к расследованию обстоятельств взрыва на одной из пешеходных улиц города Лиона во Франции.

Хоккей Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.

Кино Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов «Соник» должен был выйти в мировой прокат 7 ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года, пишет Lenta.ru.

Происшествия Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.

Футбол Тухель продлил контракт с ПСЖ до 2021 года Томас Тухель продолжит работать с ПСЖ до 30 июня 2021 года.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте Альбина появилась на красной дорожке в алом платье с роскошным декольте, некогда прославившим звезду популярной девичьей группы «ВИА Гра».