Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости вчера в 14:59
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
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с чего всё началось
Доля россиян, назвавших действующего президента Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, проведенного с 13 по 19 мая.РБКвчера в 12:52
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