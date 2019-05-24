ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости вчера в 14:59

с чего всё началось

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

Политика Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

Наука Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.

Спорт Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.

Здоровье Дерматовенеролог назвал безопасный срок пребывания на солнце Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько времени можно находиться на солнце без специальных защитных средств.

Происшествия В Подмосковье женщина покусала и избила полицейских Уголовное дело возбудили в подмосковном Пушкино в отношении 23-летней женщины, которая, по предварительным данным, покусала и избила полицейских, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Политика Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.

Политика Трамп прибыл в Японию с визитом Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.

Происшествия В Москве пенсионер перевел аферистам более семи миллионов рублей Мошенники выманили у пенсионера в Москве более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.

Политика Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.

Армия и оружие Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.

Автоспорт Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.

Общество Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.

Политика Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.

Происшествия У «Лахта Центра» загорелся автобус с рабочими Утром в субботу, 25 мая, в Приморском районе Петербурга загорелся автобус, перевозивший рабочих.

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.

Происшествия Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.

Технологии Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Санкт-Петербурге В городе Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спустят на воду один из трёх самых больших и мощных атомных ледоколов в мире.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.