ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 летВедомости вчера в 14:59

с чего всё началось

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

Общество Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.

Музыка Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети» Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.

Футбол Фернандеш ещё не определился, останется ли он в «Локомотиве» Португальский хавбек московского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш ещё не определился со своим будущим в команде.

Футбол Дибала намерен остаться в «Ювентусе» Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал слухи об уходе из туринского клуба.

Политика Хантсман: посольство США делает все для защиты Уилана и Калви Американское посольство в России продолжает предпринимать все действия для защиты прав граждан США Пола Уилана и Майкла Калви, которые находятся под арестом.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Политика Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.

Футбол Месси станет обладателем «Золотой бутсы» 36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.

Политика Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.

Кино Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда» Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Общество Метеоролог рассказал, каким прогнозам погоды можно верить Представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить, сообщает РИА Новости.

Происшествия Около 20 руферов забрались на высотку на Котельнической набережной Около 20 руферов забрались на крышу сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, позже нескольких человек задержали.

Наука Филологи предложили новый термин для мясных изделий К карнонимам исследователи отнесли названия готовых мясных продуктов и полуфабрикатов (колбасных изделий, пельменей, мантов, хинкали, котлет, биточков, шашлыков) и проанализировали 411 наименований.

Общество Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии Специалист отметил, что месячный простой "грязной" нефти еще нельзя назвать критическим сроком.

Футбол У «Рубина» есть пять кандидатов на должность Бердыева Футбольный казанский клуб «Рубин» может рассмотреть пять кандидатов на должность главного тренера команды, если нынешний главный наставник казанцев Курбан Бердыев покинет клуб, сообщает 25 мая «Бизнес-онлайн».

Шоу-бизнес Сын актрисы Татьяны Васильевой ослеп на один глаз Российский актёр Филипп Васильев — сын народной артистки РФ Татьяны Васильевой — ослеп на один глаз, рассказал телеведущий Станислав Садальский в своём блоге.

Наука В Канаде нашли гриб возрастом миллиард лет До сих пор древнейшими окаменелыми грибами были признаны образцы из Шотландии, возраст которых составлял 400 миллионов лет.

Армия и оружие В Средиземном море мальтийские военные спасли более 200 мигрантов Вооружённые силы Мальты спасли 216 мигрантов в ходе двух отдельных спасательных операций в Средиземном море поздно вечером в пятницу, сообщает газета Times of Malta.