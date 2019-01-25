Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Владимиру Путину обновил исторический минимумКоммерсантъ 12:48
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до 32,8%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 62% опрошенных.
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Патриарх стал профессором РАН, рейтинг доверия Путину на минимуме и другие новости утра
Афиша Daily23 января в 12:34
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Спорт
Загитова заявила, что Тутберидзе поддержала её после неудачи на ЧЕ
Обновлено в 16:01
Происшествия
Около 200 человек пропали без вести после прорыва плотины в Бразилии
Около 200 человек считаются пропавшими без вести после прорыва плотины корпорации Vale в провинции Минас-Жерайс на востоке Бразилии, сообщает издание Globo со ссылкой на пожарные службы страны.
Обновлено в 14:23
Космос
В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли
Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено в 09:21
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено в 11:30
Политика
Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться
Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), прокомментировал инцидент в фейсбуке.
Обновлено в 14:32
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 12:56
Происшествия
Из горящего жилого дома на юго-востоке Москвы спасли восемь человек
Восемь человек спасены из пожара на девятом этаже 14-этажного дома в Батайском проезде в Москве, двоих из спасенных осматривают медики, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено в 18:17
Политика
Сенат США проголосовал за приостановку шатдауна
Сенаторы США единогласно проголосовали за приостановку шатдауна на 35 дней.
Обновлено в 17:39
Кино
«Золотого орла» в номинации лучший фильм получила картина «Война Анны»
Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко победила в номинации лучший фильм в рамках кинопремии «Золотой орел».
Обновлено в 17:18
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Космос
Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:58
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр
Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления
Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено в 07:16
Авто
Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata
Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Гаджеты
ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны
Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Авто
Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4
Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
Обновлено в 07:19
Политика
Bloomberg: Банк Англии откажет Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму $1,2 млрд
Банк Англии принял решение не удовлетворять просьбу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму $1,2 млрд.
Обновлено в 18:30
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В итальянских Альпах вертолет столкнулся с туристическим самолетом
Обновлено в 13:05
Происшествия
Пожар произошел в ресторане на востоке Москвы
Обновлено в 15:02
Культура
Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле
Обновлено в 00:48
Кино
Опубликованы первые кадры «Однажды в Голливуде» Тарантино
Обновлено в 10:29
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Экономика
В России резко подорожала курица
По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.
Обновлено в 01:48
Происшествия
СК опубликовал видео допроса подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ
Обновлено в 08:16
Происшествия
Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске
Гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов, задержанный в Магнитогорске 16 января, пожаловался на пытки со стороны полицейских.
Обновлено в 07:30
Общество
Немецкие СМИ раскритиковали Россию за героизацию блокады Ленинграда
Празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда в России приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии, об этом говорится в статье журналистки Зильке Бигальке, опубликованной в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Обновлено в 18:31
Общество
СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге
Следователи проверяют информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.
Обновлено в 07:30