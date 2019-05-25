ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимумаКоммерсантъ вчера в 17:45

с чего всё началось

Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель оказался минимальным с 2006 года, когда ВЦИОМ начал публиковать данные на своем сайте.

Автоспорт Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.

Происшествия Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Политика Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.

Гаджеты Huawei готовится к обвалу продаж и останавливает заводы Как сообщило издание Nikkei Asian Review, компания Flex из Сингапура приостановила выпуск продукции Huawei на одном из принадлежащих ей предприятий на юге Китая.

Происшествия Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.

Кино Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».

Происшествия Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске Доследственная проверка началась в связи с инцидентом с тросом заземления, повредившим самолет, прибывший в пятницу из Москвы в Ижевск.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авто Названа дата появления Geely FY11 в России Помимо названного варианта в линейке присутствуют гибридные PHEV, силовые установки которых на базе того же двигателя выдают 180 л.с. Запас хода на электротяге у таких авто — 56-80 км. Самым мощным является 2-литровый наддувный двигатель Volvo B4204T мощностью в 238 л.с. (350 Нм).

Армия и оружие Американские кадеты покатались на советском танке Т-64 В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.

Политика Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17 Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Политика Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.

Общество В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.

Космос «Чтобы спастись, человечеству нужно искать не живых инопланетян, а мертвых» Артефакты погибших цивилизаций могут предстать в разной форме: изуродованной поверхности планеты, следов токсичных газов в атмосфере или вышедших из строя могучих машин.

Космос SpaceX запустила первые 60 спутников для системы глобального интернета Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 спутниками для системы глобального интернета Starlink.

Политика Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.