Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимумаКоммерсантъ вчера в 17:45

Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель оказался минимальным с 2006 года, когда ВЦИОМ начал публиковать данные на своем сайте.
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с чего всё началось
Доля россиян, назвавших действующего президента Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа
, проведенного с 13 по 19 мая.
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