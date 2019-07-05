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с чего всё началось

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.

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