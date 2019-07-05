Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падатьЕвропейско-Азиатские новости вчера в 10:57
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
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с чего всё началось
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 30,4%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 24 по 30 июня, занимают Сергей Шойгу (13,9%) и Сергей Лавров (10,5%).ВЦИОМвчера в 08:00
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