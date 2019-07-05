Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падатьЕвропейско-Азиатские новости вчера в 10:57

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
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Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержка политических партий

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 30,4%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 24 по 30 июня, занимают Сергей Шойгу (13,9%) и Сергей Лавров (10,5%).
ВЦИОМвчера в 08:00

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Опрос ВЦИОМ показал новое снижение уровня доверия Путину

Коммерсантъвчера в 13:28

ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг Путина

Газета.Ruвчера в 09:44

Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержка политических партий

ВЦИОМвчера в 08:00

ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение уровня доверия Путину

Ведомостивчера в 08:43

Граждане дают высокую оценку работе президента России

REGNUMвчера в 08:27

Деятельность Путина одобряет 64% россиян, показал опрос

РИА Новостивчера в 08:22

Владимиру Путину доверяют почти 72% россиян

News.ruвчера в 08:58
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Происшествия

В Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей неделю назад

В Днепропетровской области задержали ранее дважды судимого гражданина Украины, который признался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, пропавшей неделю назад Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено в 04:56
Политика

Журналист из США восхитился Крымом

Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

Обновлено в 03:10
Политика

«Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест

Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.
Обновлено в 05:03
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Футбол

«Фенербахче» рассчитывает арендовать Озила

Наиболее вероятным вариантом для Озила называется "Фенербахче". Турки готовы арендовать игрока на следующий сезон.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области

Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

В Петербурге началось прощание с подводниками

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:55
Политика

Зеленский назначил нового главу Львовской области

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
Обновлено в 04:57
Экономика

Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей

Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане

В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
Обновлено в 04:20
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу

Обновлено вчера в 23:10
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Технологии

Рогозин: спутник «АнгоСат-2» будет сильно отличаться от вышедшего из строя «АнгоСат-1»

Спутник "АнгоСат-2", создаваемый Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" в интересах Анголы на замену вышедшему из строя аппарату, будет коренным образом отличаться от предшественника.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими

Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
Обновлено в 02:25
Общество

Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области

Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 03:50
Политика

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Политика

Посол РФ в США отреагировал на сокращение срока заключения Бутиной

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в беседе с журналистами прокомментировал сокращение срока россиянке Марии Бутиной, осужденной в США.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя подвергавшейся пыткам семилетней девочки

Обновлено вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что не готова стать бабушкой

Маленький фигурист заявил, что девочка Настя – его невеста, теперь она все выходные гостит в доме Плющенко.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии

Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Музыка

Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено вчера в 11:14
Общество

Рождественская ярмарка Петербурга пройдет на Манежной площади

Администрация Петербурга проведет рождественскую ярмарку 2019-2020 на Манежной площади и прилегающих к ней улицах, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Обновлено в 05:17
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