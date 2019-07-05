Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падатьЕвропейско-Азиатские новости вчера в 10:57
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
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с чего всё началось
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 30,4%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 24 по 30 июня, занимают Сергей Шойгу (13,9%) и Сергей Лавров (10,5%).ВЦИОМвчера в 08:00
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В Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей неделю назад
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Обновлено в 03:51
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Наиболее вероятным вариантом для Озила называется "Фенербахче". Турки готовы арендовать игрока на следующий сезон.
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Происшествия
Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области
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Обновлено в 04:19
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
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Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский назначил нового главу Львовской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
Обновлено в 04:57
Экономика
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Обновлено в 04:12
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Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
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Обновлено в 03:00
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Рогозин: спутник «АнгоСат-2» будет сильно отличаться от вышедшего из строя «АнгоСат-1»
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Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области
Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
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Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии
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Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
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Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
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Музыка
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В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
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