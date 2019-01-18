Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину достиг исторического минимумаНовая газета вчера в 13:23
Хотя на сайте ВЦИОМ приводятся данные только с 2006 года, глава центра Валерий Федоров ранее отмечал, что исторического минимума рейтинг доверия Путину достиг в марте 2005 года после замены натуральных льгот денежными компенсациями и тогда составлял 45%.
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Победа 3116 января в 04:17
Не такого, как Путин. Рейтинг доверия президенту снизился до исторического минимума
Фонтанка.Рувчера в 14:12
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