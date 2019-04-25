ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают себя счастливымиМаяк (г. Сосновый Бор) 14:23

Как сообщает "ТАСС" со ссылкой на материалы ВЦИОМа, стало известно, сколько человек в России считают себя счастливыми, а также были названы причины счастья. По данным ВЦИОМа, около 86% опрошенных россиян считают себя счастливыми. Это самый высокий зафиксированный показатель за последние 24 года.

ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают себя счастливыми

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