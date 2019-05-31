ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия ПутинуРИА Новости 12:36

с чего всё началось

Мы впервые в истории опросов решили 29 мая напрямую спросить людей: вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%

По данным последнего исследования, Владимиру Путину доверяют более 70% россиян. ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Происшествия Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Политика Против Порошенко завели дело о захвате власти Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

Общество В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку» В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Кино «Пионер» планирует показать оригинальную версию «Рокетмена» «Пионер» решил показать полную версию фильма «Рокетмен» (с субтитрами), посвященную Элтону Джону, заявила РБК генеральный директор кинотеатра Мэри Назари.

Общество Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Политика Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.

Футбол «Чеховские медведи» стали чемпионами России в 18-й раз подряд Подмосковный клуб завоевал титул в 18-й раз подряд с сезона-2001/02. В прошлом году титул соперниками медведей по финалу также был Спартак.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Политика На Украине изменят русские фамилии Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наука Трансгенный гриб убил устойчивых к инсектицидам малярийных москитов В условиях, приближенных к реальным, гриб сократил популяцию устойчивых к инсектицидам москитов до критической.

Происшествия СК возбудил дело из-за суицида заключённого в СИЗО Ярославля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после смерти заключённого в СИЗО-1 в Ярославле.

Кино Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".

Гаджеты Хорошая покупка: iPhone 7 Plus упал в цене Несмотря на скорый выход iPhone 11 и обновленного XR, смартфон iPhone 7 Plus имеет мощный процессор, защиту от воды и хорошую камеру.

Политика Киевский вуз счел образование на украинском невозможным Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.

Армия и оружие Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.

Политика В США разгорелся скандал из-за спрятанного от Трампа эсминца Маккейна В США разгорелся политический скандал из-за того, что Белый дом попросил военных спрятать от президента страны Дональда Трампа эсминец John S. McCain, названный в честь сенатора от Аризоны, умершего в 2019 году.

Шоу-бизнес Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.

Экономика «Силовые машины» построят новую ТЭС в Подмосковье Компания "Силовые машины" сообщила о намерении построить экспериментальную тепловую электростанцию мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области.

Футбол СМИ: Эмери получит 40 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери получит 40 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы.

Экономика Лисин ответил на вопрос о госрегулировании бизнеса анекдотом про кур Глава совета директоров НЛМК, миллиардер Владимир Лисин рассказал анекдот, отвечая на вопрос журналистов о том, как вести бизнес в условиях постоянно меняющегося регулирования, передают «Ведомости».

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.