Политика
ВЦИОМ: против передачи Японии южных Курил выступают 77% россиянКоммерсантъ вчера в 20:15
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передачу поддерживают только 14% участников опроса, 77% респондентов же выступают против.
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Происшествия
Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму
Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено вчера в 21:40
Общество
В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега
Обновлено в 03:18
Происшествия
Экс-главу бывшего генподрядчика Восточного нашли мертвым в Москве
Компания «Дальспецстрой» была генеральным подрядчиком строительства космодрома Восточный до марта 2016 года.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Подозреваемого в краже картины Куинджи из Третьяковки задержали
Кража картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи произошла накануне вечером. Неизвестный снял и унес картину прямо с выставки.
Обновлено в 00:03
Общество
Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный
Обновлено в 05:17
Общество
Роскомнадзор снял блокировку с 19 тысяч IP-адресов
Роскомнадзор снял блокировку доступа почти с 19 тысяч сетевых IP-адресов, доступ к которым ранее ограничивался, так как через них могла обеспечиваться работа Telegram.
Обновлено в 06:21
Авто
Рынок люксовых авто в 2018 году замедлил рост
Самым востребованным автомобилем в 2018 году стал Mercedes-Benz Maybach S-Class, который держит лидерство среди люксовых авто уже не первый год.
Обновлено в 06:31
Транспорт
Госавтоинспекция назвала самые популярные нарушения ПДД
Больше всего в прошлом году было выявлено таких нарушений Правил дорожного движения (ПДД), как превышение скорости, на втором месте идет несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а на третьем - проезд на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 06:35
Наука
Первый в мире алюминиевый двигатель успешно испытали в Новосибирске
Инженеры из НГТУ успешно испытали первый в мире алюминиевый двигатель, об это рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета.
Обновлено в 04:18
Авто
Renault показала салон нового Clio
Внешний дизайн нового Clio пятого поколения Renault покажет завтра, а премьера новинки состоится 5 марта 2019 года на Женевском автосалоне.
Обновлено в 06:13
Интернет
В Роскачестве рассказали о способах защиты персональных данных
Эксперты Роскачества рассказали, как избежать утечки персональных данных. Для этого нужно соблюдать несколько основных правил.
Обновлено в 02:25
Авто
Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые «Бычки» без пробега
Всем желающим предлагается приобрести целую заводскую партию автомобилей ЗИЛ 5301 "Бычок".
Обновлено в 03:07
Авто
В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW
Обновлено в 01:00
Общество
Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля
С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Торнадо обрушился на столицу Кубы, не менее трех человек погибло
Не менее трех человек погибли, не менее 172 пострадали.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Samsung откажется от пластика в упаковке устройств
Обновлено в 05:10
Общество
«Метрострой» Петербурга объяснил новые судебные иски к нему
Компания «Метрострой», с которой власти Санкт-Петербурга разорвали три из четырех контрактов на строительство новых линий метро, объяснила появление судебных исков в адрес компании от городского «Водоканала» и ряда коммерческих структур.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Омске проверят информацию об издевательствах в детском саду
Обновлено в 01:23
Кино
В США объявили лауреатов премии Гильдии киноактеров
В Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония вручения наград от Гильдии киноактеров США.
Обновлено вчера в 22:28
Культура
Первое издание «Героя нашего времени» выставят на торги 9 февраля
Обновлено в 06:48
Авто
Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха
Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Политика
В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан
Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Крыша детсада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области
Крыша детского сада обрушилась в городе Поворино Воронежской области, пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Хренов.
Обновлено в 04:16
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter
Росстандарт сообщил об отзыве восьми автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (906) на территории России.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Суд арестовал блогеров, ездивших по Тюмени со страйкбольным оружием
Суд назначил 11 и 12 суток административного ареста двум из четырех блогеров, ездивших по Тюмени со страйкбольным оружием, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлана Новик.
Обновлено в 06:07
Экономика
В России ограничили размер процентов по потребительским кредитам
В России вступили в силу поправки в законы о потребительском кредите и микрофинансовой деятельности, которые ограничили ставки по потребительским займам.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Пассажирский лайнер почти столкнулся с бизнес-джетом Falcon
Бизнес-джет Falcon опасно сблизился с самолетом Boeing над Ростовской областью.
Обновлено в 06:27
Авто
Chevrolet выпустил специальную серию Corvette Drivers Series Edition
Во время гонки Rolex Daytona 24 Hours на минувших выходных, Chevrolet, помимо участия в гонке представил четыре Corvette Drivers - автомобили специальной серии, посвященной автоспорту.
Обновлено в 04:27
Авто
Maserati отзывает боле 4,3 тыс. автомобилей из Китая
Свыше 4,3 тыс. автомобилей отзовёт из Китая итальянский производитель люксовых автомобилей Maserati.
Обновлено в 06:28