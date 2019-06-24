ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей неделиРИА Новости 20:12

Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

с чего всё началось

Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. По данным исследования, 48% респондентов поддерживают идею о рабочей четырёхдневке.

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