ВЦИОМ: почти 70% россиян живут в режиме строгой экономииОткрытый Нижний вчера в 05:32

Большинство жителей России в настоящее время предпочитают экономить деньги и сокращать повседневные расходы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ: почти 70% россиян живут в режиме строгой экономии

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