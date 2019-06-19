Политика

ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с ПутинымРБК 01:41

Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности. Опрос проводился 17 июня среди совершеннолетних 1,6 тыс. человек по телефону. Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня в Гостином дворе в Москве.
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ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

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ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным

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