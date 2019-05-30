Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия ПутинуКоммерсантъ 08:43
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
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Меньшая часть находит одного-двух-трех и более политиков. Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, конечно, большое преувеличение.
— Валерий Федоров, российский политологИнтерфакс 09:07
с чего всё началось
В Кремле обратили внимание на последние социологические исследования о падении уровня доверия к президенту РФ Владимиру Путину, но ждут разъяснений по этому поводу на фоне роста электоральной поддержки российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Интерфакс05:46
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Политика
Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России
Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но никогда не бывала за границей.
Обновлено в 05:50
Политика
В МВФ объявили о завершении работы миссии в Киеве
Отмечается, что МВФ одобрил денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику Украины и подтвердил готовность вернуться в Киев после досрочных выборов в Раду, которые определят дальнейшие приоритеты правительства страны.
Обновлено в 10:33
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика
Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофе
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 00:10
Политика
США не намерены давать странам послабления для закупок иранской нефти
США больше не будут предоставлять странам послабления для закупок иранской нефти без риска американских санкций, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 10:14
Футбол
Защитник «Атлетико» Филипе Луис может бесплатно перейти в «Барселону»
Бразильский футболист может перейти в стан «блаугранас» бесплатно – уже 30 июня его контракт со столичным клубом истекает.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управления
Новый воздушный пункт управления будет создан на базе вертолёта Ми-38, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко журналистам в ходе посещения научно-производственного предприятия "Полёт".
Обновлено в 06:28
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия
СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Политика
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения
Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
Общество
«Магнит» начал тестировать в Краснодаре доставку продуктов
Компания "Магнит" начала тестировать в Краснодаре доставку различных продуктов, сообщается на сайте ретейлера.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Собчак указала Бузовой на ее место в мире высокой моды
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о негативном отношении к Ольге Бузовой в мире высокой моды.
Обновлено вчера в 11:23
Теннис
Касаткина проиграла Пуиг на «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:38
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Космос
Из Красноярска стартовала научная экспедиция «По следам Тунгусского чуда»
Руководит экспедицией замдиректора заповедника «Тунгусский» Артур Мейдус.
Обновлено в 06:39
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Происшествия
МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Роскомнадзор объяснил журналистам, как писать о самоубийствах
В памятке есть раздел «Способы совершения самоубийства», где говорится, что авторам нужно избегать «подробной детализации описания способа совершения суицида (подробное описание, позволяющее повторить эти действия)».
Обновлено в 10:31
Футбол
Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛ
Ивановский «Текстильщик» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленский попросил Раду уволить двух министров и начальника СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы министерства иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и начальника Службы безопасности страны Василия Грицака.
Обновлено в 06:58