Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия ПутинуКоммерсантъ 08:43
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
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Меньшая часть находит одного-двух-трех и более политиков. Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, конечно, большое преувеличение.
— Валерий Федоров, российский политологИнтерфакс 09:07
с чего всё началось
В Кремле обратили внимание на последние социологические исследования о падении уровня доверия к президенту РФ Владимиру Путину, но ждут разъяснений по этому поводу на фоне роста электоральной поддержки российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Интерфакс05:46
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Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
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"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
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Армия и оружие
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Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
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Пентагон запретит работать с Россией при космических пусках
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Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
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