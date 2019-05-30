Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия ПутинуКоммерсантъ 08:43
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
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Меньшая часть находит одного-двух-трех и более политиков. Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, конечно, большое преувеличение.
— Валерий Федоров, российский политологИнтерфакс 09:07
с чего всё началось
В Кремле обратили внимание на последние социологические исследования о падении уровня доверия к президенту РФ Владимиру Путину, но ждут разъяснений по этому поводу на фоне роста электоральной поддержки российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Интерфакс05:46
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Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
Обновлено в 10:51
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Здоровье
Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве
Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 13:59
Футбол
Полузащитник «Зенита» вошел в состав сборной Колумбии на Кубок Америки
Главный тренер сборной Колумбии Карлуш Кейруш огласил заявку на Кубок Америки 2019 года.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
Победившая на «Голосе» дочь Алсу стала сенсацией «Детской Новой волны»
На сцену "Детской Новой волны" Микелла Абрамова вышла со своим ровесником и большим другом – вторым победителем "Голоса" 11-летним Ержаном Максимом из казахского города Уральск.
Обновлено в 13:37
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Здоровье
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Космос
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи
Обновлено в 13:58
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено в 05:35
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Наука
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века
Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие
ЛНР отбила атаку украинской ДРГ
Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Саакашвили заявил, что готов к переговорам с «президентом Галустяном»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Обновлено в 17:25
Финансы
«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций
Ранее в тексте говорилось о том, что «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки
Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Ксения Бородина не хочет третьего ребенка
Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Суды Петербурга рассматривают дела после массовой облавы на мигрантов
В Петербурге районные суды регистрируют и начинают рассматривать административные дела в отношении приезжих из Таджикистана и Узбекистана, которых сегодня массово задерживали по всему городу.
Обновлено в 11:45
Здоровье
Лучшие больницы Москвы ждут пациентов из Архангельской области
Правительство Москвы и Правительство Архангельской области заключили соглашение, благодаря которому жители Ленского района в самые короткие сроки смогут поправить свое здоровье в любой из 45 ведущих столичных больниц.
Обновлено в 09:19
Политика
Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД
В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:15
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Наука
Назван опасный для сердца напиток
Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Политика
Климкин призвал Раду отправить его в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено в 16:54
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36