ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия ПутинуКоммерсантъ 08:43

В Кремле обратили внимание на последние социологические исследования о падении уровня доверия к президенту РФ Владимиру Путину, но ждут разъяснений по этому поводу на фоне роста электоральной поддержки российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Меньшая часть находит одного-двух-трех и более политиков. Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, конечно, большое преувеличение.

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

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