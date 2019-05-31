Политика
ВЦИОМ: о доверии Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных россиянREGNUM 05:29
На прямой вопрос о доверии Президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян. Такие данные на своём сайте приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно опубликованным материалам, опрос проводился 30 мая 2019 года.
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Мы впервые в истории опросов решили 29 мая напрямую спросить людей: вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%
— Валерий Федоров, российский политологНовая газета 09:13
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