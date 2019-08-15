Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиянИнтерфакс 04:04
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Происшествия
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Обновлено в 04:55
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Политика
Названы сроки встречи Зеленского и Трампа
Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться осенью.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Героический пилот A321 даже жену встретил в воздухе
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Сочи 16-летняя девушка пыталась разнять дерущихся и убила человека
Девушка сообщила следователям, что она пыталась разнять дерущихся, но брат ее друга оттолкнул ее и оскорбил.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Ида Галич объявила о беременности
Популярная Instagram-блогерша Ида Галич подтвердила слухи о своей беременности.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Наука
В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина
Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено вчера в 07:44
Футбол
Цорн: бюджет «Спартака» не бездонная бочка, как у кого-то в России
Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн заявил, что бюджет "красно-белых" не бездонная бочка, как у некоторых клубов в России.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
AMD смогла нарастить долю во всех сегментах процессорного рынка
Тут у AMD всего 3,4%, но годом ранее было 1,4%, то есть доля компании выросла более чем вдвое.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено 13 августа в 09:46
Гаджеты
IPhone 11 и iPhone 11 Pro могут получить стилус
Поддержка стилуса появится в грядущем флагмане. View this post on Instagram Less than 1 month away from the new ‘iPhone 11 Pro’.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Должность начальника штаба обороны появилась в Индии
Обновлено в 02:01
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено в 05:34
Политика
В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.
Обновлено вчера в 23:29
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров
В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
В Кирове нашли тело трехлетнего ребенка с ножевыми ранениями
"Вечером 14 августа в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенных на улице Дружбы города Кирова, найдено тело мальчика 2016 года рождения с признаками насильственной смерти, на теле ребенка обнаружено несколько ножевых ранений", - сообщает ведомство.
Обновлено в 05:30
Политика
Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге
США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.
Обновлено в 03:26
Теннис
Шараповой не хватило сил на Барти
Шарапова прервала серию поражений Бодрое начало В прошлый раз Эшли противостояла Марии в четвертом круге Australian Open в этом году.
Обновлено вчера в 15:20