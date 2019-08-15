Экономика

У половины россиян нашли кредитыBFM.ru 06:44

Около половины опрошенных россиян (51%) оказались закредитованы, выяснили эксперты ВЦИОМ. При этом каждый пятый житель России ежемесячно выплачивает по кредиту от 30% до 50% совокупного дохода семьи.
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с чего всё началось

Расходы на кредиты и перспективы погашения

МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.
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