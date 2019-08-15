Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиянИнтерфакс 04:04
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Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле
Второй пилот самолета Airbus A321 рассказал о моменте аварийной посадки в подмосковном Жуковском, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:43
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Энергетика
Минск поднимает тарифы на транспортировку российской нефти
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии решило увеличить на 3,7% тарифы на транспортировку нефти по трубам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 1 сентября 2019 года, сообщает ведомство на своем сайте.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
«Отличное время для покупки Bitcoin». Почему рынок скоро восстановится
Практически все сто крупнейших по капитализации криптовалют находятся в красной зоне, а общая капитализация рынка за последние шесть дней сократилась почти на $60 млрд.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В лесу нашли кепку пропавшего Коли Бархатова
В комментариях под постом «Лизы Алерт» появилось сообщение о том, что поисковики нашли в лесу кепку пропавшего Коли Бархатова.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено вчера в 07:43
Армия и оружие
В Госдуме ответили на обвинения Болтона в краже технологий
Ранее помощник президента США по нацбезопасности заявил, что Россия якобы ворует американские технологии, связанные с созданием гиперзвукового оружия Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин потребовал, чтобы США представили ракету, технологию производства которой якобы пытается украсть Россия, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Суд отказался освободить из-под ареста студента ВШЭ Егора Жукова
Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на арест студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которому было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 04:20
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Ленинградской области водитель сбил двух женщин с детьми
Водитель машины Dodge сбил двух женщин с двумя грудными детьми в поселке Серебрянский под Лугой, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:34
Футбол
Цорн прокомментировал слухи, что Черчесов сменит Кононова в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал слухи, согласно которым новым наставником команды после Олега Кононова может стать нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 04:30
Футбол
Агент Озила провел переговоры с «Ди Си Юнайтед»
В среду агент 30-летнего немца провел переговоры с руководителями клуба американской МЛС о возможном переходе игрока в январе 2020 года.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Общество
Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам
Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Амир Натхо покинул БАТЭ
Обновлено в 02:32
Происшествия
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено вчера в 17:40
Космос
«Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры
Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено вчера в 08:52
Футбол
Цорн подписал правильных футболистов, и «Спартак» заиграл по-новому
Перед двумя последними матчами «Спартака» трансферная компания клуба находила лишь негативный отклик среди болельщиков.
Обновлено 13 августа в 11:52
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет
Самолет, следовавший из Москвы в Самару, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:08