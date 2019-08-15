Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиянИнтерфакс 04:04
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.ВЦИОМ05:44
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:27, Ашберн
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