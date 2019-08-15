Общество
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиянИнтерфакс 04:04
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.ВЦИОМ05:44
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Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00
Происшествия
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
Напомним, самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку спустя 15 минут после взлета.
Обновлено в 09:30
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Трехлетний ребенок пропал в лесу под Омском
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
Обновлено в 09:49
Авто
В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском
Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд.
Обновлено в 10:13
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Футбол
УЕФА назвал претендентов на звание футболиста года
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 08:54
Космос
NASA проводит испытания нового марсохода на лавовых полях Исландии
Именно поэтому NASA выбрало данное место для испытания нового марсохода, чья отправка на Марс запланирована на 2020 год.
Обновлено в 00:00
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Общество
Умер выдающийся географ Юрий Симонов
Обновлено в 09:44
Транспорт
Минтранс доработает новую методику по установке камер на дорогах
Министерство транспорта к сентябрю доработает новую методику по установке дорожных камер, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:30
Футбол
«Рома» продлила контракт с Юндером
Вингер "Ромы" Дженгиз Юндер заключил новый контракт с римским клубом.
Обновлено в 07:42
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Владелец кукурузного поля рассказал об убытках после инцидента с A321
Владелец земли "Агропроперти менеджмент", где находится кукурузное поле, на котором сегодня совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний", прокомментировал инцидент.
Обновлено в 03:53
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Политика
Сторонники Зеленского настаивают на принятии закона о ветеранах
Будущие депутаты Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» намерены лоббировать принятие закона о ветеранах.
Обновлено в 08:30
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».
Обновлено в 10:00
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо
Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.
Обновлено в 10:33