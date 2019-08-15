Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиянИнтерфакс 04:04
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.ВЦИОМ05:44
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Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
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"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
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Здоровье
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Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
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Обновлено вчера в 09:35
Путешествия
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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
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Авто
Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
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Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
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Люди каких профессий больше всего скучают по работе в отпуске — опрос
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, с 2014 году живущему в России.
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