Экономика

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиянИнтерфакс 04:04

Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
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Расходы на кредиты и перспективы погашения

МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.
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