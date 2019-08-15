Экономика

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиянИнтерфакс 04:04

Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
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