Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиянИнтерфакс 04:04
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Число заемщиков, испытывающих проблемы с выплатой кредита, возросло в полтора раза
Эхо Москвывчера в 23:32
Опрос: в РФ каждый третий заемщик столкнулся с трудностями при погашении кредита
Новый Калининград.Ru04:01
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Политика
Опрос показал, за кого готовы голосовать россияне на выборах в Госдуму
Исследование показало, что около четверти жителей страны (24 процента) проигнорировали бы выборы, если бы они проводились в ближайшее воскресенье, 11 процентов не знали бы, какую партию выбрать, 3 процента выразили неуверенность относительно того, пошли бы они голосовать или нет.
Обновлено в 03:18
Политика
Путин поздравил власти Индии с Днём независимости
Обновлено в 03:48
Общество
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).
Обновлено в 03:40
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Политика
Жириновский обвинил Зеленского в копировании Путина
В своём личном Telegram-канале Владимир Жириновский высказал предположение о том, что команда нынешнего президента Украины, как и сам Владимир Зеленский пытаются копировать политические решения России.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских
В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.
Обновлено в 03:36
Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено вчера в 10:09
Здоровье
Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись
Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено 13 августа в 21:57
Культура
РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история»
В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история».
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
В конструкторском бюро «Рубин» отмечают столетие Сергея Ковалева
Торжества начались с возложения цветов у мемориальной доски.
Обновлено в 03:56
Общество
Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Здоровье
Челябинцев пригласили проверить медицинские знания
Челябинск впервые принимает в ней участие. Каждый желающий сможет быстро проверить свою базовую грамотность в вопросах медицины и здоровья.
Обновлено в 03:57
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено 13 августа в 15:09
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Находившийся на борту «Аэробуса» фанат «Спартака»: чудо, что мы выжили
Болельщик московского «Спартака» Артемий Поляков, находившийся на борту самолёта «Аэробус А-321», приземлившегося в поле сегодня утром, высказался об инциденте.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе
Москва призывает страны Запада присоединиться к разработке совместных мер для предотвращения размещения оружия в космосе и гонки вооружений, заявил постпред России при отделении ООН Геннадий Гатилов.
Обновлено вчера в 19:06
Шоу-бизнес
Пугачеву оштрафуют из-за забора
Специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу еще в декабре 2018 составили протокол об административном правонарушении в отношении недвижимости певицы Аллы Пугачевой.
Обновлено в 03:43
Спорт
Россия и Беларусь вышли в финал «Танкового биатлона»
В финальную эстафету, которая состоится 17 августа, уже вышли команды из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Обновлено 13 августа в 08:00
Происшествия
Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества
В Министерстве юстиций рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Заслуженный летчик СССР: Командир самолета под Жуковским совершил чудо
Заслуженный летчик СССР и эксперт Ространснадзора Олег Смирнов отметил, что пилоты сработали самым грамотным образом.
Обновлено в 03:06