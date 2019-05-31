Политика

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методикеРБК 04:10

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
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Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа

Коммерсантъ05:44

ВЦИОМ подсчитал рейтинг Путина после опроса по новой методике. Он вырос почти в 2,5 раза. Респондентам могут начать платить за ответы

Фонтанка.Ру05:17

ВЦИОМ ввел новую методику измерения доверия к политикам. Рейтинг Путина вырос с 31% до 72%

Дождь04:40

ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину

Ведомости04:34

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике. Показатель вырос с 30% до 72%

Новая газета04:31

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике

РБК04:10

ВЦИОМ начал оценивать доверие к Путину по новой методике

Московский Комсомолец05:01
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Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Обновлено в 01:41
Происшествия

В Нижнем Тагиле двое рабочих «Водоканала» погибли в колодце

Обновлено в 04:48
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика

Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться

Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.
Обновлено в 06:09
Футбол

Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ

Обновлено в 05:07
Происшествия

Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео

На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами.
Обновлено в 04:43
Экономика

Генпрокуратура России ведет новое расследование по ЮКОСу

Российская Генпрокуратура ведет новое следствие в отношении арестованного по обвинению в хищениях и неуплате налогов Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу.
Обновлено в 06:11
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ

Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Яна Чурикова рассказала Малышевой, как сгорела на солнце в Египте

Ведущая передачи Елена Малышева решила поговорить об опасности нахождения на солнце в летний сезон.
Обновлено в 05:06
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Транспорт

Минтранс и Росавиацию накажут за ситуацию с аэропортом Благовещенска

В связи с плохой организацией торгов решили наказать руководство Минтранса и Росавиации.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Общество

Путин вручил многодетным матерям и отцам ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из восьми регионов. Все они воспитывают по меньшей мере семь детей.
Обновлено вчера в 11:48
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Политика

В России могут полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Политика

Китай создаст чёрный список иностранных компаний

Минкоммерции КНР заявило, что создаст чёрный список иностранных компаний и физических лиц.
Обновлено в 06:00
Экономика

Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками

На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Наталья Шурыгина разводится с супругом

Даже на выступления Лепихина Шурыгина всегда сопровождает его. На днях Наталья собирается в родной Ульяновск подавать заявление на развод.
Обновлено в 03:00
Хоккей

Жена Овечкина: «С карты списалось $40 тысяч. Оказалось, Саша 12 лет покупает детям билеты на хоккей»

Жена Александра Овечкина просто сидела в перерыве на трибуне, и я подошла к ней с просьбой об интервью.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Сокращающие жизнь продукты назвали ученые

Обновлено в 04:30
Политика

Аваков не намерен баллотироваться в Раду

Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20
Политика

Лукашенко ответил на упреки в авторитаризме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на упреки в авторитаризме.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Киркоров дал комментарий про слухи о дочери Лазарева

Известный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что он якобы рассказал своим знакомым о восьмимесячной «тайной дочери» артиста Сергея Лазарева, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов

Обновлено в 05:20
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