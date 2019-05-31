ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методикеРБК 04:10

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике

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