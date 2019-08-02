Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протестаМосковская газета 05:50
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры. Это утверждается в опубликованных сегодня результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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с чего всё началось
Об акции протеста, которая прошла 27 июля 2019 года в Москве, известно подавляющему большинству москвичей (83%), среди россиян показатель составляет 59%. В целом 58% москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян показатель – ниже (39%).ВЦИОМ11:00
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Политолог: Люди, которые устраивают беспорядки, нарушают нормальную жизнь города
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