Об акции протеста, которая прошла 27 июля 2019 года в Москве, известно подавляющему большинству москвичей (83%), среди россиян показатель составляет 59%. В целом 58% москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян показатель – ниже (39%).

с чего всё началось

61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры. Это утверждается в опубликованных сегодня результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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