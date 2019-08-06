Наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, согласно опросу, для нашей страны представляют США (60%). Еще 13% россиян называют Китай, а 11% полагают, что ни одна из стран или организаций не представляет подобной опасности.

с чего всё началось

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны. В этом случае, как считает 79% опрошенных, почти ни у кого не будет возможности выжить, а 16% респондентов уверены, что у людей будет шанс спастись в бомбоубежищах.

ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны

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